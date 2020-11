Facebook

Er wurde also eingeschätzt, „ein dummer Junge zu sein, aber nicht mehr“, wie der Anwalt des Attentäters erzählt. Dem Richter soll er im Vorjahr vor seiner Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung auf die Frage, was er sich vom IS erwartet habe, geantwortet haben: „Besseres Leben, eigene Wohnung, Einkommen.“ Ob dieser 20-jährige ehemalige HTL-Schüler mit bestens integrierten Eltern „deradikalisiert“ hätte werden können? Sein Betreuer soll ihn zumindest nie als „deradikalisiert“ eingestuft haben. Wie es eine Illusion wäre, zu erwarten, dass die wertvolle Arbeit von Vereinen wie Derad, die versuchen, Menschen von ideologischer Gewalt zu befreien, keine Grenzen hat. Man könne, zweifelt eine französische Religionshistorikerin generell am Erfolg von Deradikalisierungsprogrammen, keine Gehirnwäsche anordnen und jemandem sagen, dass er anders denken soll. Bleibt zu hoffen, dass sie sich irrt.