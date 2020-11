Facebook

Keine 24 Stunden nachdem ein junger Mann am Montagabend in der Wiener Innenstadt das Feuer eröffnet hat und zum Attentäter wird, wandelt sich die Trauer über das Geschehene schon in eine hitzige Debatte um die Schuldfrage. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer nehmen schnell die Justiz ins Visier, diese habe den jungen Mann schlicht zu früh aus der Haftanstalt ziehen lassen. Justizministerin Alma Zadic widerspricht, nur so habe er weiter beobachtet werden können. Dieser Aufgabe sei aber offenbar ungenügend nachgekommen worden.