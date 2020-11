Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Die Stimmen waren in einigen wichtigen Bundesstaaten noch nicht ausgezählt, da griff US-Präsident Donald Trump bereits und einmal mehr zu seiner sattsam bekannten verbalen Boden-Boden-Rakete: Vor seinen Anhängern im Weißen Haus ortete er Betrug und kündigte an, nach der Wahl den Obersten Gerichtshof einzuschalten. Zudem forderte er dazu auf, die Auszählung der Briefwahl gerichtlich stoppen lassen - was in der US-Verfassung so nicht einmal vorgesehen ist.