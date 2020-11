Facebook

Vor drei Tagen warnte noch der deutsche Generalbundesanwalt, es sei falsch zu glauben, der islamistische Terror sei auf dem Rückzug, nur weil es in Deutschland keine komplexen Anschläge gegeben habe. Das Gefühl der Sicherheit kann trügerisch sein. Aber warum Wien? Weil Wien ein „relativ leichtes Ziel ist und aufgrund der internationalen Organisationen große Attraktivität hat“, wie ein Terrorismusexperte analysiert? Oder weil ein 20-Jähriger seinen Hass mit Morden ausleben wollte? Wenn es sein Ziel war, Europa nach den Anschlägen von Nizza und Paris in Angst und Schrecken zu versetzen, hat er es erreicht. Daran ändern auch die Beschwörungen von Macron bis Kurz nichts, dass „wir uns von Terroristen nicht einschüchtern lassen“. Natürlich lassen wir uns einschüchtern. Kein Passant, der Montagnacht im Ersten Bezirk den Anschlag erlebte, wird ihn je vergessen. Wie die meisten, die oft in Paris und Nizza waren, diese Städte nach den grauenhaften Anschlägen im Theater Bataclan oder an der Uferpromenade in Nizza anders erleben als früher. Niemals wird Paris wieder die Unbeschwertheit, das lockere Flair ausstrahlen, die es vor den Anschlägen hatte. Ermordete und Gefahr leben in unseren Köpfen weiter.