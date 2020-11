Igel, Murmeltier, Haselmaus, Siebenschläfer und so manche Fledermausart sind in der derzeitigen Situation klar im Vorteil.

Gestatten: Siebenschläfer © (c) APA/VIER PFOTEN

Es kommt selten vor, doch gerade jetzt sind Igel, Murmeltier, Haselmaus, Siebenschläfer und so manche Fledermausart klar im Vorteil: Diese Winterschläfer bereiten sich auf ihr tiefes und naturgegebenes Dauertachinieren in den nächsten Monaten vor, während der Mensch weiter – und hoffentlich hellwach – der Dinge harrt.



Was der Bundeskanzler zur Nation sagt, was die Experten befürchten, was die neuen Zahlen bedeuten, ob die Klopapierlager für dieses Jahrzehnt reichen werden, welche Ignoranten andere Menschen gefährden, kurz: Was Herbst und Winter bringen, ist den genannten Spezies schlicht wurst. Hibernation ist das Zauberwort, der Babyelefant ist für sie kein Thema.



Eigentlich ist auch unser Schlaf ein Mini-Lockdown: Die Chance, im Bett Personen aus anderen Haushalten anzustecken, ist gering: Man wacht üblicherweise nicht neben fremden Menschen auf (falls doch, sollte man die Nacht davor überdenken). Drei Dinge helfen, die Mühen des Lebens zu tragen: Hoffnung, Schlafen und Lachen (flankierend: Hausverstand).