David Alaba und seine - unverschämten (?) - Forderungen © GEPA pictures

David Alaba ist unbestritten einer der besten österreichischen Fußballer aller Zeiten, mit Sicherheit der erfolgreichste: neunfacher deutscher Meister, sechsfacher Pokalsieger, zweimaliger Gewinner der Champions League, dazu Klubweltmeister, x-facher Supercup-Sieger, Fußballer des Jahres, Sportler des Jahres, Österreicher mit den meisten Spielen in der deutschen Bundesliga wie auch in der Champions League. Umso mehr irritiert die Vertragsposse beim aktuell besten Klub der Welt. Angeblich bieten die Bayern dem 28-Jährigen ein Fixum von elf Millionen Euro jährlich plus Bonuszahlungen von bis zu sechs Millionen. Damit hat man bis in die siebte Generation ausgesorgt. Nicht David Alba, der möchte, heißt es, zwanzig Mille, weil er die Wertschätzung auch am Lohnzettel sehen möchte, sich auf derselben Stufe wähnt wie Lewandowski, Neuer, Müller.