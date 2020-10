Facebook

Man kann davon ausgehen, dass viele Menschen am Samstagnachmittag, wenn Kanzler, Vizekanzler vor die Presse treten, in Schockstarre verfallen werden. Dass die Corona-Zahlen steil nach oben zeigen, dürfte sich herumgesprochen haben, auch dass unpopuläre Maßnahmen bevorstehen. Dass Türkis-Grün, so sieht es der Entwurf vor, nächtliche Ausgangssperren bis Ende November verkünden will, ist harte Kost. Auch die anderen Schritte erinnern an den ersten Lockdown im Frühjahr.