Wenn ich an meinen Vater denke, sehe ich ihn an seinem Biedermeierschreibtisch sitzen, lesend oder schreibend, vor ihm die riesige Bücherwand. Ich wuchs umgeben von Büchern auf, nie habe ich meinen Vater mit einem Hammer oder Schraubenzieher in der Hand gesehen, immer mit einer Füllfeder oder einem Bleistift. Unseren Kindern biete ich ein ähnliches Bild. Ich bin ein Mann mit zwei linken Händen. Mein Versuch, einmal ein Baumhaus zu bauen, scheiterte kläglich. Meine Vorbildfunktion habe ich in diesem Punkt leider erfüllt. Das Interesse meiner Söhne für eine Beißzange, geschweige denn für eine Gehrungssäge ist überschaubar. Wie viel Geld hätten wir uns erspart, hätte einer den Wunsch gehabt, Installateur oder Elektriker zu werden. Ständig ist irgendetwas kaputt. Die Waschmaschine lässt sich nicht öffnen, das Haustor nicht abschließen, der nasse Fleck im Keller wird immer größer …



Gott sei Dank habe ich einen Freund, der alles kann. Aufgewachsen auf einer kleinen Landwirtschaft, begann er nach acht Klassen Volksschule mit der Maurerlehre. Obwohl er kein Studium abgeschlossen hat, weiß er so viel und kann so viel mehr als ich. Mit seinen magischen Händen, seinem Hausverstand und seinem riesigen Werkzeugarsenal mit mehr als einem halben Dutzend Wasserwaagen vermag er immer zu helfen. Die klemmende Haustür hebt er – allein! – aus den Angeln, schleift Holz ab, dreht noch irgendwo mit einem Inbusschlüssel – und die Tür fällt wieder geräuschlos ins Schloss.



Er kann einen Bauerngarten an- und einen Keller trockenlegen, ein Dach isolieren und ein Carport bauen. Während ich verzweifelt über der Bauanleitung für den Spiegelschrank knie, hat er, ohne einen Blick darauf zu machen, die Teile schon zusammengefügt. Ich stehe – wie so oft – bewundernd neben ihm und denke mir: Wie macht er das?

Mein Freund muss nie verzweifelt auf einen Handwerker warten, weil er sich stets selbst zu helfen weiß. Auch sein Sohn braucht niemanden für ein verstopftes Abflussrohr zu holen, hatte er doch den besten Lehrmeister: seinen Vater, meinen Freund.



Sie erreichen den Autor unter

g.hofmann-wellenhof@gmx.at