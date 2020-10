Facebook

Andreas Mölzer © APA/Herbert Oczeret

Guten Morgen!

Der Vorteil älterer, entmachteter Gesprächspartner ist ihre Aufrichtigkeit. Andreas Mölzer ist ein gutes Beispiel. In der ZiB hat er am Mittwoch jeden Versuch der Beschönigung der Lage der FPÖ unterlassen. Nun einmal entschloss er sich, Widerspruch zu äußern: als Armin Wolf sarkastisch fragte, ob denn seine Idee, die FPÖ künftig ohne Zuhilfenahme von Populismus zu führen, nicht einer Aufforderung zur Selbstauflösung gleichkäme.



Viermal sei die Partei seit den achtziger Jahren am Regieren gescheitert, sagte Wolf, und Mölzer widersprach nicht. Sein Rezept für die Regeneration: Verzicht auf Personenkult und ein kantiger Kickl-Kurs. Der Umbau der Partei, meinte der einst als „Chefideologe“ der FPÖ bezeichnete Mann, sei in vollem Gang - weg von einer charismatischen Führung wie unter Haider und Strache, hin zu einer „eher kollegialen“ unter Hofer. Berechenbar und politikfähig müsse die FPÖ werden, rät Mölzer und sagt damit indirekt auch, was sie bisher nicht war. Zu verhindern gelte es darüber hinaus, „dass der Chef abhebt“. Gute Vorsätze.



Einer, der noch im Amt ist, und trotzdem Dinge sagt, die man für gewöhnlich erst nachher formuliert, ist der Papst. Franziskus hat sich in einem neuen Dokumentarfilm für eingetragene Partnerschaften für Homosexuelle ausgesprochen und auch sonst manch Freundliches über sie gesagt. Das ist bekanntlich nicht die traditionelle Linie der katholischen Kirche. „Im Vatikan zeigte man sich überrascht“, schloss denn auch der ORF-Beitrag. Knapper kann man die Entfremdung zwischen dem Kirchenoberhaupt aus Argentinien und der Organisation, die er führt, nicht beschreiben.



Womit Bildungsminister Heinz Faßmann heute Schülerinnen und Schüler überraschen wird, erfahren Sie ab zehn Uhr bei uns. Es könnte wichtig werden, vermutet