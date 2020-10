Contact Tracing Den Sommer hätte man zur Digitalisierung der Abläufe nutzen müssen

Facebook

In den vergangenen Monaten sind wir nicht nur mit einem neuartigen Virus in Kontakt gekommen, sondern auch mit vielen neuartigen Wortkreationen: Kontaktperson, Reproduktionszahl, Virenlast, Beherbergungsverbot oder Contact Tracing. Letzteres klingt modern, ist in Wahrheit jedoch ein schwerfälliger und bürokratischer Prozess. Wer einmal damit in Berührung gekommen ist, weiß, wovon hier die Rede ist. Dabei wäre doch der Sinn dahinter, rasch zu verhindern, dass aus einzelnen Glutnestern ein Flächenbrand entsteht.