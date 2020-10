Facebook

In Berlin gedachte man dem Ermordeten immerhin mit Blumen und Kerzen © APA/dpa/Christophe Gateau

Am Tag nach dem Dreikönigstag des Jahres 2015 passierte in Paris etwas Schreckliches. Said Kouachi, Cherif Kouachi und Nanuid Mourad, mit Kalaschnikows bewaffnete Prophet-Mohammed-Killer, stiegen aus einem schwarzen Citroen, stürmten mit den Rufen „Allahu Akbar“ („Allah ist groß“) die Redaktion der Pariser Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ und töteten bei dem Massaker zwölf Menschen, den Chefredakteur, Zeichner, auch einen Polizisten (mit Kopfschuss) und überfuhren auf der Flucht einen Passanten. Alle Weltmedien solidarisierten sich schockiert und erschienen am 8. Jänner mit dem Titelblatt „Nous Sommes Tous Charlie“. Millionen Menschen auf der ganzen Welt gingen auf die Straße, um ein „mächtiges Zeichen gegen Terrorismus“ zu setzen. In Grosny wiederum protestierten 800.000 gegen „Charlie Hebdo“.