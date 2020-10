Facebook

In Wien kursierte in längst vergangenen Zeiten die böse Scherzfrage: „Warum ist der Rathausplatz so sauber?“ Antwort: „Weil der Bürgermeister jeden Tag mit einem Fetzen drüber geht!“ So gesehen war es keine Überraschung, dass eine „Bierpartei“ bei der jüngsten Wahl zwei Prozent (der Stimmen) erzielen konnte. Doch was bedeutet es, wenn das amtierende Stadtoberhaupt bei Sondierungsgesprächen mit den Neos Punschkrapferln servieren lässt? Ist es die Fortsetzung einer langen Tradition der Veltliner-Pflege, eine nette Geste an den möglichen pinken Koalitionspartner oder steckt mehr dahinter?