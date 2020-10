Facebook

© APA/GEORG HOCHMUTH

Wir leben an einer historischen Zeitenwende. Mitten in der Coronakrise müssen wir unser Wirtschaftssystem völlig umbauen, um die Klimakrise zu meistern. Die Regierung nimmt aktuell zwar viel Geld in die Hand, doch eine Vision für eine bessere Zukunft fehlt. Hunderte Millionen fließen intransparent und unkontrolliert in Branchen wie Luftfahrt und Autoindustrie.