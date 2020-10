Facebook

Schulalltag mit Corona-Regeln in einer Volksschule in Klagenfur © Markus Traussnig

Wir alle sehnen uns danach, Covid-19 endlich abhaken zu können. Die Hoffnung, dass das Virus verschwinden wird, haben inzwischen wohl alle aufgegeben. Es wird also darum gehen, mit dem Virus zu leben. Dabei vertraue ich auf die Medizin. Immerhin hat sie es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder geschafft, die Schrecken so mancher Krankheit zu beseitigen. Mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden wir wohl noch jahrelang zu kämpfen haben. Milliardenschwere Hilfspakete für jene, die durch das Virus und die Strategie zum Umgang mit ihm in Bedrängnis geraten sind, sowie der Ausfall von Steuereinnahmen ließen in den letzten sieben Monaten im Staatshaushalt ein riesiges Finanzloch entstehen, das immer weiter aufklafft.