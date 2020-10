Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Heinz Christian Strache hat hoch gepokert und alles verloren. Zweistellig werde sein Team HC in den Wiener Gemeinderat einziehen, hatte er jedem erzählt, der es hören wollte. Sogar Wetten hatte er darauf riskiert, so sicher schien er seiner Sache. In Interviews präsentierte er seine Version der Geschichte: Opfer krimineller Umtriebe sei er geworden und des Verrats seiner Partei an ihm, dem sie eigentlich alles verdanke. Nur wenige Wählerinnen und Wähler glaubten ihm das.