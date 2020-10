Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie war weit über 80 und hatte vor sich in ihrem Haus in Feldkirchen unzählige Rechnungen liegen. Sie hat sie alle auf den Tisch gelegt, um der Besucherin klar zu machen, was es kostet, einen schwerkranken Menschen zu pflegen. Eine Frau, die für ihren Mann aktive Sterbehilfe beantragt hätte und mir erklärte, keine Ahnung zu haben, was es bedeute, sterben zu wollen, aber nicht zu können. Sie war überzeugt davon, dass die aktive Sterbehilfe kommen werde, vor allem wegen der Kosten. Sie selbst konnte es sich leisten, die Kosten zu tragen, aber viele, sagte sie, könnten das nicht. „Kind, Sie wissen nicht, was Schwerkranke kosten, und Sie wissen nicht, was es bedeutet, schlaflose Nächte zu verbringen und immer wieder zu hören: ,Mutti, wann kann ich endlich sterben?‘“