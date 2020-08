Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Falsches Kastl

Wann immer davon zu lesen ist, dass ein Kunstliebhaber seinem Lieblingsmuseum eine wertvolle Sammlung als Schenkung überträgt, fühle ich mich in dem Verdacht bestätigt, dass der finale Zweck jeder Sammlung darin besteht, sie wieder loszuwerden.

Die Crux liegt darin, dass unsereiner eher nichts sammelt, was einem ein Museum dann auch gerne abnimmt. Tendenziell hätte ich die Vermutung, dass, kommt man dort mit seinem liebevoll angelegten Privatarchiv an Porzellanelefanten, Bierdeckeln usw. an, so ein Kurator wahrscheinlich ähnlich beglückt reagiert wie ein Tierbesitzer, dem die Katze aus lauter Liebe einen angebissenen Ratzen vor die Tür legt.

Aber was rede ich, ich sammle eh nichts. Muss ich auch nicht, weil sich bei mir Sachen nämlich von selber ansammeln. Was mir oft lange nicht auffällt, weil ich an bestimmten Wohnungswinkeln so routiniert vorbeischaue wie eine Siebzehnjährige an ihrem Exfreund. Aber irgendwann macht man das falsche Kastl auf und merkt z. B., dass es Zeit ist, die Ansammlung antiquarischer Badeschlapfen durchzuräumen. Die roten Flipflops, mein Gott, die waren seinerzeit in Thailand mit! Schön war das!

Wie jetzt: Schlapfen triggern Urlaubserinnerungen? Dafür hatte man am Strand doch pflichtschuldigst Muscheln aufgeklaubt. Aber wo die jetzt herumliegen: keine Ahnung. Sicher ist nur: Sie sind hier.