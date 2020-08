Flaute in der Basilika Wie alle, die vom Tourismus leben, muss auch der Pater Superior auf eine Impfung hoffen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Leicht haben es Pater Superior Michael Staberl und seine Mitbrüder nicht. Sie müssen zusehen, wie sich die Touristen auf dem Mariazeller Hauptplatz drängen, aber ihre Basilika wird nur von wenigen Pilgern besucht.

Wer nicht gezielt als Wallfahrer kommt, ist in der Basilika höchstens Laufkundschaft, wirft ein, zwei Euro in den Opferstock oder zündet in der Kerzengrotte ein Kerzerl für die Verwandtschaft an.