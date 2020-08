Facebook

In Frankreich sind die Coronazahlen dramatisch gestiegen. In den letzten Tagen gab es einen Anstieg um bis zu 5000 Neuinfektionen pro Tag. Mit den Hotspots Paris und Nizza. Und ausgerechnet an der Côte d’Azur wird die Tour de France am Samstag gestartet. Ein Chaos mit Ansage?