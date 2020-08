Facebook

Die NBA steht still © (c) AP (Kevin C. Cox)

Sportler in den USA genießen oft einen übermäßigen Heldenstatus. Dies mag mit den fehlenden historischen Heldenfiguren in der eher noch kurzen US-Geschichte zusammenhängen, vielleicht auch mit dem US-üblichen Pathos, der normale Sportgeschichte regelmäßig zu hollywoodreifen Erzählungen auswachsen lässt. Jedenfalls werden die Stars aus NBA, NFL und NHL deutlich mehr in den Himmel gehoben als in anderen Ecken der Welt. Sportsoziologen haben sich darüber schon vielfach ausgelassen. Das erklärt auch, warum ein Protest eines NBA-Teams oder gar der gesamten Basketballprofiliga eine so große Wucht entfalten kann.