Weißrussland ist ein Lehrstück in Sachen echter Diktatur

Mit Grauen schauen wir Unioneuropäer auf das Wahlergebnis und die Folgen in Belarus in unserer direkten Nachbarschaft. Letzte Diktatur in Europa wird die Präsidentschaft von Alexander Lukaschenko genannt, der sein Land seit 26 Jahren autoritär und repressiv führt. Das brutale Vorgehen gegen Demonstranten unterstreicht diese Zuschreibung.

Es ist Anschauungsunterricht in Echtzeit, was eine Diktatur tatsächlich bedeutet – vor allem für all jene, die vergessen haben, was vor 30 Jahren im Osten des Kontinents untergegangen ist.