Elon Musk © (c) AP (John Raoux)

Elon Musk ist ein lustiger Vogel. 2004 begann er damit, um protzige Batterien herum Autos zu bauen. Quasi nebenbei schuf er ein Online-Bezahlsystem, mit dem man seine Rechnungen beinahe so schnell begleichen kann wie man in Österreich sein Geld für Steuer und Abgaben los ist.



Seit Langem zieht es den Unternehmer in das All: Die Raumstation ISS wurde mit den SpaceX-Raketen zum Tagesausflug. Der Mars – eher etwas für Individualtouristen ohne große Ansprüche an das Urlaubswetter – scheint auch schon in Griffweite, obgleich man am Weg dorthin ausreichend WC-Pausen einplanen muss.