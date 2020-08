Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Grundregel

Keine Sorgen. Na gut, ein paar hätte man schon: Man könnte von der schiefen Pinie, unter der man liegt, harzig angeschwitzt werden. In der Strandbar nebenan könnten die Eiswürfel ausgehen (oder, weit schlimmer, die Lautsprecher repariert werden). Oder am Ende der Bücher könnten noch Ferien übrig sein. Ansonsten kann das alles vorerst genauso bleiben, wie es ist. 30 Grad. Schatten. Blick aufs Wasser.

Haben wir in den letzten Monaten wirklich alle so dermaßen wenig geschlafen? Wo man hinschaut, überall wird nur gerastet, gerüsselt, gedöst.



Die gesamte Ferienfamilie hat sich flachgelegt, sogar ins Wasser geht es nur auf der Luftmatratze, und seit gestern werden auch die Melonen in der Horizontalen ausgelutscht. Um noch Energie zum Rennen, Spielen, Schreien zu haben, muss man sieben Jahre alt sein, so wie Johanna, die zu Recht findet: Wir sind die langweiligsten Menschen der Welt.



Wenn sie wüsste. Weil natürlich ist nach Sonnenuntergang alles anders, da werden Fische gegessen, Weine getrunken, Nachbarn aus dem Schlaf gekräht, mindestens die halbe Nacht – so kann man tagsüber dann wieder schön müde sein. Weil ein Urlaub ist bekanntlich immer dann am besten, wenn man sich brav an diese eine Grundregel hält: Länger schlafen heißt dem Tag mehr Gelegenheit zum Gelingen

geben.