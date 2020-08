Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Christian Jungwirth

Selbst Insider haben in der Zwischenzeit den Überblick verloren: Wo muss man - Stand Freitag 12 Uhr – eine Maske aufsetzen? Warum beim Bäcker, aber nicht in der Konditorei, wenn ich Kaffee und Kuchen bestelle? Wurde der Babyelefant generell oder nur juristisch vom Verfassungsgerichtshof zur Strecke gebracht? Wenn ich in Österreich einreise, aber an der Grenze kein Corona-Check vorgenommen wird: Wem sage ich, dass ich aus Serbien komme? Der Endlosschleife von 1450? Und herrscht nach wie vor Maskenpflicht in Velden? Oder jetzt auch in Villach?