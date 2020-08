Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© www.museocanova.it

Wie wir berichteten, verstümmelte ein oberösterreichischer Tourist, der sein Oberstübchen nicht in den Urlaub mitnahm, in einem Museum in Possagno bei Treviso eine Gipsskulptur: Nicht irgendein Kunstwerk, sondern ein wichtiges Oeuvre des italienischen Bildhauers Antonio Canova. Tenor vor Ort: "Stàtua issa nix mehr originale – was erlauben, stupido turista austriaco!" Die Empörung ist berechtigt, der Vandale wurde angezeigt. Weltexklusiv meldete sich jetzt bei uns die am Fuß Havarierte selbst.