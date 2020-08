Facebook

Seit Zeitungen produziert werden, kommt auch der Vorwurf des Lesers: "Berichtet doch mehr Positives, wir bezahlen dafür!" Nun, in einem Paralleluniversum wäre dies möglich – täglich und reichlich. In dieser Welt eher nicht, und doch gibt es Ausnahmen.



So sei eine sehr bemerkenswerte Aussage, die nicht zu schnell in Vergessenheit geraten sollte, hier noch einmal auf die Tribüne geholt: "Das darf nicht passieren und das ist einfach schlechte Arbeit gewesen. Punkt." So sprach Österreichs Gesundheitsminister – und man ist verblüfft.



Ein Satz, den der Bürger so selten hört, wie Mitte August Schnee fällt, egal aus welcher Partei. Einsicht und Selbstkritik. Schnörkellos und ungeschminkt. Ein fabelhafter, gesamtgesellschaftlich aufzugreifender Ansatz. Etwa von jenen, die da in ihrem Mikrokosmos im Einsitzer-Raumschiff um sich selbst und den Zwergstern der Selbstgefälligkeit dauerkreisen.



Herr Rudolf A., gutes Gelingen beim Optimieren der Arbeit und Danke für dieses Maß Eigenreflexion. Würden wir Politiker auf Espressi einladen, Sie bekämen einen.