Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AFP (LIONEL BONAVENTURE)

Es ist sehr einfach, die Inhalte der launigen Videoplattform TikTok als das abzutun, was in der Schulzeit dem Pausenclown der Klasse zufiel: 15-Sekünder, in denen herumgealbert, um die Wette gehampelt und lippensynchron "gesungen" wird. Der verstandesmäßige Nährwert bleibt – obgleich auch politische Botschaften untergebracht werden – recht mäßig. Darum geht es am Ende gar nicht, denn der Spaßfaktor bei den Jungen ist enorm.



Und: TikTok verbucht bereits 1.000.000.000 User. Wer virtuelle Massen hinter sich hat, der hat auch ein gutes Maß Macht. Man lese dazu bei Elias Canetti nach, der von chinesischer Software einst noch gar nichts ahnen konnte. Dass just eine App aus einem totalitär geführten Staat in der westlichen Welt für Furore sorgt, schmeckt Donald Trump so gar nicht. Er selbst wird als Präsident der Myriaden Tweets in die Geschichte eingehen, Chinas Social-Media-Coup will er in den USA einen Riegel vorschieben.