Mitunter neigt unser famoses „Serientäter“-Duo schon auch zu kleinen Boshaftigkeiten. So hieß es im jüngsten Newsletter, Omas könnten den Namen Perry Mason durchaus mit einem schmachtvollen Unterton versehen. Mag sein, dass Opas schmachtfrei bleiben würden, untergriffig, nahezu frech ist die Sache dennoch. Aber, Achtung, Spoiler-Alarm! Alles nur falsches Theater. In Wahrheit verbirgt sich dahinter eine tiefe Verbeugung. Denn es ist eine hohe Kunst, aus all dem Streaming-Wirrwarr allwöchentlich ganz besondere Juwelen herauszufischen.

Dazu zählt auch die neue „Perry Mason“-Serie auf Sky. Ein hochkarätiger Crime Noir, atmosphärisch dicht, stimmig, düster, raffiniert. Und Matthew Rhys trumpft als kleiner Schnüffler mit einem Faible für neue Hüte ganz groß auf, alles Weitere wurde exzellent besprochen. Bleibt ein auffallendes Detail. Es ist echt sagenhaft, wie viele Fluppen sich alle Mitwirkenden an die Zähne nageln. Ein Kettenraucher-Massaker, so nebenher halt.

Runde 75 Millionen Dollar schob HBO für die ersten acht Folgen über den Tisch, wir legen mit einem Gratis-Tipp nach. Es lohnt sich sehr, den „Serientäter“-Newsletter zu abonnieren. Unter kleinezeitung.at/kultur/serien/5724293/?xtor=EPR-406. Strömt schön und bewahrt vor öden Serien-Hüten.