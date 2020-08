Facebook

Guten Morgen!

Sie wissen, was ein Stummer Verkäufer ist. Gar keiner. Stumme Verkäufer sind offene Zeitungstaschen mit optimistischen Aufschriften, die das Gute im Menschen vorwegnehmen: „Danke für die Ehrlichkeit“. Man sagt auch Stummer Verkauf. Es gibt ihn seit den frühen Sechzigern, als die Trafiken sonntags nicht mehr aufsperrten. In Amerika gibt es verschlossene Automaten mit bruchsicherem Glas, das Land hat ein realistischeres Menschenbild, allerdings gibt es dort in Städten wie Washington Zeitungsautomaten, die keine Zeitungen mehr haben, weil sie nicht mehr befüllt werden. Das ist ein sehr Stummer Verkauf.



Anders als auf den Gladiolenfeldern stellen wir keine versteckten Kameras auf und täuschen auch keine vor. Der Käufer ist allein. Es soll vorkommen, dass er – geschlechtsspezifische Unterschiede wurden nicht erhoben – sich vor dem Kaufakt in freier Natur des Alleinseins vergewissert, in der Regel durch einen verstohlenen Blick nach rechts und links, manchmal auch zuerst links und dann rechts. Das macht im Schnitt einige wenige Cent pro Zeitung, ein besonders einträgliches Geschäftsmodell ist die stumme Sonntagsehrlichkeit nicht.



In die Kalkulation eingerechnet ist übrigens eine zweite Währung, die sich als offizielles Zahlungsmittel im Wirtschaftsleben noch nicht durchgesetzt hat: 5000 Knöpfe werden Jahr für Jahr durch die Schlitze geworfen. Das unter den rostfarbenen Münzen entdeckte Zahlungsmittel hat uns dann doch überrascht und ins Staunen versetzt: Zwei- oder Vierlochknöpfe sind es in der Regel, wie sie an Hemden oder Blusen vorkommen, hier kommen sie zweckentfremdet als Münzattrappe zum Einsatz. Auch weiße Zwirnknöpfe aus Bettgarnituren finden sich darunter, wo der Leinen- oder Baumwollgarn sternförmig um einen dünnen Metallring geführt wird, bis sich eine geschlossene Fläche ergibt, geschlossen wie ein Zehn-Cent-Stück, die armen Betten daheim, was für ein aufwendiger Raubbau.



Wie viele Knöpfe die beiden Kleider der Salzburger Buhlschaft haben, entzieht sich unserer Kenntnis, wir zählen nur unsere. Dafür wissen wir seit Mittwochabend, welche Farben es sind: Nude und Rot, Hey Nude titelt das Portal ORF.at in Anlehnung an einen endlos schönen Beatles-Song. Tobias Moretti hat da bei der Präsentation vor den Medien nur eine Nebenrolle gehabt, das einzige Mal, wo er Statist eines Schauspiels ist. Zuvor trafen wir den 61-jährigen Star im Salzburger Buberlhof, seinem Lieblingslokal, zum Interview. Moretti kam mit seiner hell bellenden KTM und mit seiner Tochter. Er verriet uns, warum er auf der Bühne in Zeiten der Pandemie trotzdem küssen darf, mit wem er vertraglich abends ausgehen darf und wie eine Läuterung der Gesellschaft nach der Krise ausschauen müsste, bereinigt um „dieses Zuviel, um das Überschwappende, um das Unmaß und die gelangweilte Unzufriedenheit an der Schwelle zur Dekadenz“. Das Gespräch können Sie am Sonntag lesen, auch über den Stummen Verkauf und den freien Zahlungsverkehr, und wenn es sein muss, auch als heimliche Knopfgeburt.



Einen schönen Sommertag wünscht