Guten Morgen!

„Die Liebe in den Zeiten der Cholera“, was für ein wunderbarer Buchtitel. Er verbindet das allgemeinste Reizwort der Menschheit mit einem konkreten Angstbegriff, der mit dem ersten nichts zu tun hat. Das Rätselhafte der Kombination lockt Leser an, die leichte Wiederverwertbarkeit Plagiatoren. Wie oft haben wir in den vergangenen Monaten gelesen und geschrieben, was „in den Zeiten von Corona“ alles so passiert? Und immer vergaßen wir, Gabriel García Márquez den geschuldeten Tribut zu zollen.



1985 ist sein Buch erschienen. Vielleicht weil es 508 Seiten dick ist, blieb es liegen, überholt von dünneren oder scheinbar vordringlichen Werken. War der Hype einmal vorbei, setzte der Band Staub an und Spinnweben. Erst der inflationäre Missbrauch des Titels legte nahe, das Original hervorzuholen. Vielleicht sagt es ja etwas zu unserer Lage, auch wenn die Cholera nicht wirklich zu vergleichen ist mit Covid-19.



Die kurze Antwort: Nein, sagt es nicht. Die Cholera kommt zwar vor, aber Marquez braucht die Seuche für seine wuchernde Abhandlung über den Artenreichtum der Liebe im Kolumbien des späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eigentlich nicht. Oder doch? Er braucht sie, um den Liebenden und dem Autor aus der ausweglosen Verstrickung zu helfen, in die er sie absichtsvoll geführt hat.



Der Weg zurück in die Alltagsnormalität steht Fermina Daza und Florentino Ariza am Ende ihrer bizarren Lebensgeschichte nicht mehr offen. Also beschließt Marquez sein Werk mit dem Vorsatz der hoffnungslos liebenden Greise, in endloser Fahrt flussauf, flussab unter der gelben Flagge der Cholera außerhalb der Regeln der Gesellschaft ein isoliertes, aber glückliches Dasein zu fristen. „Und was glauben Sie, wie lange wir dieses Scheiß-Hin und -Zurück durchhalten können?“, fragt der entnervte Kapitän. „Das ganze Leben“, erwidert Florentino Ariza.



Vielleicht finden Sie das Buch ja beim Abstauben Ihrer Regale. Einen Versuch wäre es wert, findet