Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tagelang wurde um das Leben der jungen Frau gekämpft © FF Palfau

Früher einmal, da ließ man in der Freizeit einfach die Seele baumeln. Heute darf’s ruhig ein kleiner Adrenalinkick sein: Man will ja schließlich nicht nur leben, sondern auch etwas erleben. Am Kletterseil oder auf dem Motorrad, auf dem Mountainbike oder den Wasserski, am Gleitschirm oder im Abenteuerpark, mit dem Quad oder im Boot ...



Vor einer Woche endete ein Geburtstagsausflug auf der Salza tödlich. Nicht etwa an einer der schwierigen Stellen – sondern dort,

wo eigentlich nichts mehr hätte passieren dürfen. Und dann doch in aller Tragik passiert ist.



Prompt stellt sich die Frage: Wie gefährlich ist Wildwassersport? Gefährlicher als – ja was? In einem See zu baden, auf einem Berg zu wandern, mit einem Rad unterwegs zu sein?



Überall lauern Gefahren. Deshalb gilt immer und überall: Wer das Abenteuer sucht, muss sich entsprechend rüsten. Nicht nur mit Seil, Helm, Knieschützern oder Schwimmweste – sondern auch mit dem nötigen Know-how. Aber selbst das hatte die Gruppe, eine ortskundige Wildwasserfahrerin war als Guide dabei.



Trotzdem ist’s passiert. Es gibt nämlich keine 100-prozentige Sicherheitsgarantie. Nirgends. Nie.