Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bevor was ist

Links hinten, zwischen Schulterblatt und Rückgrat, genau an der Stelle, an der ich mich nicht selber kratzen kann, wohnt seit ein paar Wochen ein Schmerz. Am Anfang war er noch ganz klein und harmlos, so einer vom Typ: Man reibt sich den Rücken kurz am Türstock, dann macht er sich davon. Aber wirklich loswerden wollte er sich auch nicht lassen. Im Gegenteil, er wuchs, erst half der Türstock nicht mehr, dann hörte Couching auf zu wirken. Als dann sogar die Rückenertüchtigungsübungen, die Lausi mir von seinem 100-jährigen Arzt weitergereicht hat, keine Linderung mehr brachten, ging ich zur Massage. Und was soll ich sagen: gamsgleiches Springen. So war ich schon lange nicht mehr.



Man gewöhnt sich ja daran, dass einem da und dort was weh tut, und bald fällt einem gar nicht mehr auf, dass man vor lauter Schonhaltung durch die Welt steigt wie Frankensteins Monster nach drei Wochen in der Tiefkühltruhe. Jetzt bin ich wieder locker wie eines dieser windbetriebenen Fuchtelmännchen, die sich Gebrauchtwagenhändler vor den Eingang stellen.



Ansonsten pflichte ich Uschka bei, die sagt: In der Nacht wird jeder Schmerz ärger. Wahrscheinlich, weil man sich im Finstern so viel ausgesetzter fühlt. Dagegen wirkt: schnell einschlafen, bevor was ist. Hat schon als Kind gewirkt, als einem überhaupt nie was wehtat, höchstens der Bauch nach zu vielen Kirschen.