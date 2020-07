Facebook

Seit unglaublichen 21 Jahren wirbt die fiktive TV-Familie Putz für ein Möbelhaus und dessen XXXtragroßes Angebot. Vor Kurzem haben die lieben Leutchen Zuwachs bekommen. Gerry Friedle, besser bekannt als DJ Ötzis, springt mit den Putzis herum und singt die Zeile: „Urlaub ist dort, wo du bist!“



Aus einem persönlichen Treffen kenne ich den Bierzeltbaron als durchaus nachdenklichen jungen Mann. Und auch der Spruch ist klüger, als man denkt. Man könnte ihn weiterdenken und ein zweites Du einfügen. Also: „Urlaub ist dort, wo du DU bist!“ – Also ortsungebunden.

Das führt mich in ein weiteres Feld des Wohlbefindens, in die Heimat. Und auch hier werden wir sehen, dass dieser Begriff, dieses Gefühl nicht zwangsläufig geografisch fixiert sein muss.



Auf einem Medienkongress in Moskau bin ich einmal mit einer durchaus anmutigen Frau, nennen wir sie Jane, ins Gespräch gekommen. Sie war eine Diplomatentochter und in fast einem Dutzend Städten, darunter Rom, Budapest, Istanbul, Dublin, Athen und Oslo, aufgewachsen.

Ob sie sich nicht irgendwie heimatlos fühle, fragte ich doof. Aber nein, lachte sie, sie sei heimatreich! Das sei die Grundlage für ihren Job bei Apple. Dessen Techniker hatte immer wieder Produkte entwickelt, bloß weil es möglich war. Allfälliger Bedarf wurde kaum beachtet. Solcherart waren kommerzielle Apple-Flops wie Pippin, Puck oder Quicktake entstanden.



Jane mit den vielen Heimaten reiste für Apple an die Orte ihrer Kindheit und Jugend zurück, um dort das Lebensgefühl der Menschen auf den Nutzungswunsch geplanter Apple-Produkte zu prüfen. Toller Job.

Eine Schauspielerin, berufsbedingt Dauernomadin, sagte einmal: „Heimat ist, wo ich mit mir im Reinen bin!“ Womit wir wieder bei Urlaub à la XXXÖtzi wären.