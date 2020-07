Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Leser hat jetzt erklärt, dass „Journalisten vergessen, dass jeder einmal sterben muss und nach dem Corona-Virus andere ebenso gefährliche Viren kommen werden“. Nachsatz: „Wollen Sie bis zum Lebensende mit Maske herumlaufen?“ Andere weisen darauf hin, dass hinter der wieder eingeführten Maskenpflicht eine fragwürdige Verabsolutierung der Gesundheit stehe. Ebenso würde ignoriert, welche Belastung es für Verkäuferinnen oder Ärztinnen bedeute, mit Maske arbeiten zu müssen. Auch das gefährde die Gesundheit. Ja, für Verkäufer sind Masken ein Horror, wie die Betriebsrätin einer Lebensmittelkette erzählt. Sie erzählte aber auch, was das Ende der Maskenpflicht bedeutete. Man habe, sagte sie, bei Kunden den Eindruck gehabt: „Maske weg, Corona weg“. Und jene, die weiter mit Maske einkaufen gingen, wurden abschätzig belächelt. Wie jene Leserin, die im Baumarkt von zwei Männern mit spöttischer Stimme zu hören bekam: „Weich aus, da kommt a Ufo“. Dieses Verhalten habe sie, schreibt sie, betroffen gemacht. Nicht weil sie humorlos ist, sondern weil das Gefühl vermittelt wurde, sich rechtfertigen zu müssen, dass sie sich und andere schützen will.

Zurzeit arbeiten ja Experten fieberhaft an Leitfäden für den Herbst, damit nicht jeder Husten einen Covid-19-Alarm und Schließungen auslöst und nur – wie ein Hygieniker sagte – „der Schiefer aus dem Finger und nicht der ganze Arm amputiert wird“. Worauf er hofft? Dass Händewaschen, Abstand halten und Maske so verinnerlicht werden wie das Zähneputzen. Eine Hoffnung, die bei krisenmüden Menschen und Ufo-Witzen kaum erfüllt werden dürfte. Die Maskenpflicht soll durch Selbstverantwortung ersetzt werden? Ja, das wäre wünschenswert. Aber wie meinte diese Verkäuferin? Maske weg, Corona weg.