Dass die Aggressionsbereitschaft gegenüber staatlichen Institutionen nicht zuletzt auch bei Menschen mit Migrationshintergrund wächst, ist nicht schönzureden. Nun schepperte es in erneut - dieses Mal in Frankfurt.

"Gegen 03.00 Uhr wurde eine verletzte Person mit Kopfwunde gemeldet. Vorausgegangen sein soll eine Schlägerei mit mehr als 20 Beteiligten. Streifen wurden nach dort verlegt, um in der Sache aufzuklären und entsprechende Maßnahmen einzuleiten": So lautete der Tweet der Frankfurter Polizei - am Ende gab es in der Nacht auf Sonntag Randale mit mehreren Hunderten Beteiligten, die Flaschensalven gegen die Beamten abfeuerten. Stumpfe Gewalt im Kollektiv, Zerstörung als Zeitvertreib. Unter den festgenommenen Tatverdächtigen: viele Menschen mit Migrationshintergrund.