© APA/Robert Jäger

Keine Einigung über Mitternacht. Coronahilfe, Finanzrahmen und Budget der EU, also insgesamt 1,8 Billionen Euro, liegen weiter auf der langen Bank. Der heutige Sonntag soll neue Kompromissvorschläge bringen, die Bundeskanzler Sebastian Kurz – mit innenpolitischem Kalkül als Pro-Europäer und Schuldenunion-Gegner in Doppelrolle, wie Hubert Patterer im Leitartikel analysiert – zu Hause vorzeigen kann. Traurig aber, wenn um Länderrabatte mehr gerungen wird, als um Bildungs- und Forschungsbudget.



Ehe in Brüssel weißer Rauch aufsteigt, können wir daher mit drei beigefügten Grafiken einen Blick ins hohle Innere der Commerzialbank Mattersburg werfen. Und uns noch mehr wundern über die abenteuerliche Gönnerpsyche des enthobenen Bankchefs und Fußballklubpräsidenten Martin Pucher sowie die Einfalt von Wirtschaftsprüfern und Bankenaufsicht. Pucher hat ja nach den gestrigen Hausdurchsuchungen und Einvernahmen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft über seinen Anwalt Norbert Wess mitteilen lassen, es sei „ihm unmöglich in Worte zu fassen, wie sehr er die Vorkommnisse bedauert. Die Enttäuschung und Fassungslosigkeit über ihn selbst ist es, die es ihm unmöglich macht, dafür eine Erklärung zu finden.“



Nun, die Erklärung ist ganz einfach: Die 1. Grafik (Quelle: TheBanks.EU) zeigt, wie Pucher und seine ebenfalls zurückgetretene Vorstandskollegin die Bilanzsumme von 2013 bis 2018 scheinbar solide von 579 Millionen Euro auf 795 Millionen anwachsen ließen.