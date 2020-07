Facebook

Höchste Zeit

Als das vor einem Jahr mit Fridays for Future losging, rief mich eine Freundin an und sagte: Na, höchste Zeit, dass die nächste Generation endlich die Weltverbesserung übernimmt; darum haben wir uns jetzt echt schon lang genug gekümmert.



Der Satz will mir seither nicht mehr aus dem Kopf; vielleicht, weil ich ihm damals zu eilfertig zugestimmt habe. Inzwischen scheint sich ja eher herauszukristallisieren, dass wir uns nicht genug gekümmert haben. Auf einmal diskutieren wir nicht nur über die Klimakrise, sondern seit Corona auch über Gleichberechtigung und seit George Floyd über Rassismus, und am Sonntagstisch urteilen Kinder etc. eher streng über das, was unsereins bisher nicht zusammengebracht hat.



Interessant: Eigentlich sah man sich stets in lebhafter Gegnerschaft zu Rassismus, Sexismus, Diskriminierung. Und sieht sich jetzt mit einer Generation konfrontiert, der man zu luschig, zu wenig engagiert und feurig ist. Hm. Gerade noch waren es doch wir, die wussten, wie Evolution geht, was richtig, was falsch und was relativ ist, wie man gut, böse, zwiespältig auseinanderhält. Im Lauf der Jahre hatte man sich schön daran gewöhnt, recht zu haben, und sieht sich jetzt recht unvermittelt dazu aufgefordert, auch einfach einmal den Mund zu halten, die anderen reden zu lassen, zuzuhören, nachzudenken. Aber vielleicht geht es eben genau so: Im Alter klüger werden, das heißt, auch von den Jungen lernen.