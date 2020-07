Facebook

Der Paketzusteller wies diese Woche eindringlich darauf hin: Jetzt, NACH Corona, ist es nicht mehr möglich, das Packerl einfach so ohne Übernahmebestätigung vor die Haustüre zu legen. Nach Corona? Was einem im ersten Moment ein leichtes Schmunzeln ins Gesicht zaubert, treibt einem in Wirklichkeit leider zu oft die Schweißperlen auf die Stirn. Tatsächlich hat man in vielen Alltagssituationen mittlerweile das Gefühl, das Virus existiert für viele nicht (mehr).