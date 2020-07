Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Als wir das geerbte Haus erstmals näher in Augenschein nahmen, stellten wir beim Abstieg in den damals noch sehr feuchten Keller fest, dass wir darin nicht allein waren. In einer riesigen Pfütze saß eine formidable Erdkröte und glotzte uns Eindringlinge verdutzt an. Astrid jubelte, erinnerte sie das Tier doch an unbeschwerte Kindertage im Wochenendhaus ihrer Eltern, an die Jahre, wo ihr Vater bei der Anfahrt im Schritttempo fahren musste, da die vier Töchter vorausgingen, um jede einzelne Kröte vorsichtig von der Straße zum nahen Teich zu tragen, und an die Abende, da sie vom monotonen Quaken in den Schlaf gesungen wurde.



Die Sanierungsarbeiten freilich gefielen unserem hauseigenen Froschkönig ganz und gar nicht, er nahm vor dem Bautrupp schleunigst Reißaus und ward nicht mehr gesehen. Mitten in der Coronazeit nun ereignete sich für meine tierliebende Frau ein kleines Wunder. Als sie eines Morgens den Gartenteich reinigen wollte, entdeckte sie darin winzige Kaulquappen. Umgehend stellte sie den Kescher weg und beobachtete die kleinen Tierchen, die munter im seichten Wasser dümpelten. Seitdem verbringt sie viele meditative Viertelstunden am Biotop, zusammen mit unseren Töchtern. (Die Begeisterung der Söhne für Amphibien hält sich in engen Grenzen.)



Das für die Aufzucht empfohlene Zwergfischfutter scheint den Kleinen gut zu bekommen. Sie wachsen ordnungsgemäß, haben zuerst Hinter-, dann Vorderbeine entwickelt, und Astrid wartet stündlich darauf, dass sie ihren Schwanz abwerfen. Das Tier, das als erstes den Sprung auf ein Seerosenblatt geschafft hat, nennt sie liebevoll Herbert – eine Hommage an den Onkel, der vor mehr als einem halben Jahrhundert den Teich angelegt hat.



Zum Leidwesen meiner Frau bin ich selbst an der Metamorphose der monströsen schwarzen Spermien zu Gelbbauchunken (?) nur mäßig interessiert. Aber auch in einer guten Ehe muss man nicht jede Leidenschaft teilen. Sollte Astrid jedoch einmal mit mir ein Champions-League-Spiel vor dem Fernseher verfolgen, setze ich mich glatt mit ihr an den Tümpel.