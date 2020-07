Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, treibe ich mich gerne auf der Liste von Gedenk- und Feiertagen herum. Seit ich dort einen Weltnutellatag gefunden habe, weiß ich, dass es da allerlei Kurioses gibt.

Je nun, morgen ist der Welttag des Kusses. Ausgerufen haben ihn vor genau 30 Jahren ein paar Engländer, die sind ja eigentlich nicht als große Schmuser berühmt. Aber dank Internet ist der Tag nun international verbreitet. Es war Wunsch der Erfinder, dass an diesem 6. Juli geherzt und geküsst wird, was das Zeug hält. – Eine hübsche Idee, der man heuer coronabedingt eher nicht nachkommen sollte.



Überhaupt gibt es verschiedene Varianten und internationale Unterschiede beim Küssen. In Frankreich sind Wangenbussis schon unter lieben Bekannten üblich. In Nordamerika so wenig, dass die Songwriterin Joni Mitchell ein Lied „In France They Kiss on Main Street“ nannte. Beim klassischen Wiener Handkuss sollten die Lippen ein paar Millimeter über der Hand schweben bleiben.



Exzellenzen und Potentaten, die sich die Hände oder Ringe küssen lassen, verbuchen das als eine Geste der Unterwerfung, der dann naturgemäß jede Lieblichkeit fehlt. An sich ist es ja eine schöne Sache, mit einem seiner sanftesten Körperteile die Haut eines anderen zu kosen. Ein physisches Geschenk sozusagen.



Womit wir beim leidenschaftlichen Kuss, Lippe an Lippe, Zunge an Zunge wären. Ein solcher eröffnet in der Regel den gestischen Reigen bis zum Geschlechtsverkehr. (Was für ein grausig sachliches Wort!)

Aber selbst wenn dem nicht so ist, sollte man den innigen Kuss nicht minder schätzen. Bei einem solchen werden 34 Gesichtsmuskeln trainiert und im günstigen Fall 80 Millionen harmloser Bakterien ausgetauscht. – Ein Segen für das Immunsystem.