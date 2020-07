Facebook

© (c) mrmohock - stock.adobe.com

Sie sind unter uns, doch allzu häufig merkt man ihnen ihr Leid, das sie Tag für Tag mit sich austragen, nicht an: Jeder zweite (!) Österreicher leidet aktuell/litt in seinem Leben bereits an einer psychischen Erkrankung, ergab eine vom Verband der Psychologinnen und Psychologen in Auftrag gegebene Studie.