Uns allen ist es schon passiert – im Konzert, bei der Videositzung oder im Zugabteil unter den entsetzten Blicken der Mitreisenden: das explosionsartige Ausstoßen von Luft, bei dem sich unsere Stimmritze öffnet und unzählige feine Tröpfchen den gewaltsamen Weg ins Freie suchen.

Was wir gemeinhin Husten (lat., „tussis“) nennen, gilt neuerdings als besonders unfein, ganz gleich ob dieser nun trocken oder zähflüssig daherkommt. Auch wenn es sich um eine notwendige Reinigung unserer Atemwege handelt, so zeigt der Husten doch recht eindrucksvoll, dass unsere Freiheit stets dort endet, wo die unserer Mitmenschen anfängt – also im Inneren des Ellenbogens.

Dennoch kennen wir Leute, die anderen gerne etwas husten – nachzulesen schon bei Luther, der bekanntlich dem Papst etwas hustete. Da dies leicht zu ungewollten Verschnupfungen führen kann, ist spätestens mit dem Ende der Maskenpflicht erhöhte Vorsicht geboten. Denn der Husten, vom Volk auch "Friedhofsjodler" genannt, ist selbst in Diktaturen nicht zu unterdrücken.