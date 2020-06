Facebook

In Deutschland hat ein Sterbehilfeverein erstmals in einem Pflegeheim einem 90-jährigen Bewohner bei der Selbsttötung geholfen. Was im Nachbarland möglich, ist in Österreich (noch) verboten. Aber der Verfassungsgerichtshof hat in diesen Tagen darüber beraten. Es verwundert, dass dies gänzlich ohne öffentlich geführte Debatte geschah. Keine Diskussion, kein Aufschrei.