Mit der mäßig kreativen Parole „Los Wochos“ bewirbt eine bekannte Schnellrestaurant-Kette zeitweise ihre mexikanischen Spezialitätenwochen. Man beißt dann besonders erwartungsvoll in den Burger. Und genießt am Ende trotzdem nur den üblichen, schalen Nachgeschmack.



So ähnlich ging‘s diesmal bei Konsumation der politischen Vorgänge in Wien. Als „Los Wochos“ waren die vergangenen Tage von der frohlockenden Opposition im Vorfeld angepriesen worden. Denn im Ibiza-Ausschuss mussten mit Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel zwei Regierungsspitzen aussagen, und da hing schon irgendwie eine knusprige Röstung in der Luft. Man hoffte, die zwei Politiker, die ärgerlicherweise in der Bevölkerung noch immer gut angeschrieben sind, möglichst intensiv in eine Ibiza-Casinos-Postenschacherei-Sauce zu tunken.



Doch Kurz und Blümel hielten die Inquisitoren auf gut Wienerisch „am Schmäh“. Sie lieferten geballtes Unwissen ab, garniert mit jeder Menge Erinnerungslücken (um ein Haar hätte man jetzt dieses Wort nach dem „ü“ mit „g“ geschrieben!). Es war ein Auftritt zum Vergessen, ohne Laptop und Lederhose. Gewonnen wurde einzig die Erkenntnis, dass Demenz auch in jugendlichen Bevölkerungsgruppen schon bedenklich auf dem Vormarsch ist.



Was Wunder, dass der charmanten Neos-Abgeordneten die Farce alsbald gegen den Strich und die Verfahrensrichterin auf den Allerwertesten ging! Die fühlte sich angesprochen und warf das Handtuch. Die Abgeordnete hingegen machte ihren Fehltritt durch fadenscheiniges, ja: unwürdiges Leugnen noch schlimmer. Und die SPÖ zeigte sich bereit, bedenkenlos sofort mit den Ex-Parteikollegen der Ibiza-Brothers (also mit der FPÖ) gemeinsame Sache zu machen, sobald nur die geringste Chance besteht, den Kanzler irgendwie anzupatzen.



So haben in „Los Wochos“ alle Beteiligten ihr Gesicht verloren, und jetzt ist keines mehr übrig, um kraftvoll in einen Burger zu beißen. Hätte aber eh nur der ohnedies allseits schon schlechten Figur geschadet.



Einen kulinarisch erbaulichen Sonntag wünscht