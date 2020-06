Facebook

Neulich weilte ich kurz im hübschen Portoroz, genauer gesagt im Naturpark Secovlje, wo die Biologin Irena Fonda ihre vortrefflichen Bio-Wolfsbarsche züchtet. Bei der Anfahrt passiert man großflächige Salzpfannen, was mich über diese Substanz ins Grübeln brachte. Fast jedes Rezept, das ein bisschen hip klingen will, führt „grob gemahlenes Meersalz“ an. Was für ein Unfug, grobes Salz lässt sich viel schwerer dosieren als feinkörniges. Überhaupt, der Fimmel mit dem Meersalz nervt zusehends. Warum sollte ein Stoff, der aus manchmal fragwürdigem Gewässer stammt, auf das es Industrieausstoß und Jetstreams herabregnet, besser sein als Salz, das sich unter damals noch optimalen Umweltbedingungen in den Fels eingelagert hat. Natriumchlorid ist beides mit ein paar Spuren anderer Elemente.