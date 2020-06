Facebook

Anfangs wollte ich keine Haustiere. Ich fand, neun Kinder sind genug. Aber bald sah ich ein, dass ich innerfamiliär isoliert war und gegen eine Übermacht kämpfte. Astrid erzählte mir nahezu täglich von Freundinnen, deren Kinder im Zusammenleben mit Hund und Katze viele wertvolle Erfahrungen machten. Die Väter, die (wie ich) anfangs skeptisch bis ablehnend den neuen Mitbewohnern gegenübergestanden waren, freuten sich (angeblich) nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung nun auch über sie.



Schließlich gab ich meinen Widerstand auf – unter einer Bedingung: Ich müsse niemals für die Betreuung der Haustiere, welcher Art auch immer, verantwortlich sein. Mein Nachwuchs beteuerte treuherzig, dass das sicher nicht der Fall sein werde. Das ist lange her. Heute sind die Kinder groß und fünf aus dem Elternhaus ausgezogen. Zwei von den vieren, die weiterhin dort wohnen, haben leider eine Katzenhaarallergie. Kurzum: Astrid und ich leben derzeit in einem Haus, das meine Frau geerbt hat, mit der Hündin Happy und den Katzen Zizou und Alaska zusammen. Aber wie es aussieht, gibt es bald Verstärkung.





Meine Frau will im nächsten Jahr vier Althennen von einer Landwirtschaft in unseren Garten holen, die jeweils nach Ostern jene Tiere ausmustert, deren Legeleistung den betriebsinternen Anforderungen nicht mehr entspricht. Aufgrund ihres Alters werden diese Hennen von jungen, fitten Artgenossinnen so gemobbt, dass ihnen vor Kummer die Federn ausgehen und sie nicht mehr fressen mögen. Am Gnadenhof fassen sie jedoch neuen Mut, Körner und Salat munden ihnen wieder, ihr Federkleid erholt sich.



Manus manum lavat, eine Hand wäscht die andere, wie meine Frau sagt. Salatblätter und Maiskörner gegen Eier, ein warmer und sicherer Stall gegen freundliches Gegacker, eine stressfreie Pension am Gnadenhof gegen die Möglichkeit, auch unsere Veganer mit Rezepten zu bekochen, die ethisch unbedenkliche Eier enthalten. Viele Jahre waren Kamele die Lieblingstiere meiner Frau, neuerdings sind es Zwergesel. Die Haltung dieser putzigen Unpaarhufer wäre zweifellos unkomplizierter …