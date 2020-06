Facebook

Keine Frage, stundenlange Untersuchungsausschüsse mit ergebnislosen Befragungen können zu unbedachten Äußerungen verführen. Letzteres dürfte bei der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper der Fall gewesen sein. Mit dem Ergebnis, dass sie nach einer Debatte zwischen der Verfahrensrichterin und dem Ausschussvorsitzenden unwirsch meinte: „Die geht mir am Oasch.“

Wen sie mit „die“ gemeint hat? Die Verfahrensrichterin? Später twitterte sie, sie habe „die Zustände“ im Ibiza-Ausschuss gemeint. Da hätte sie dann aber den Plural gewählt und gesagt: „Die gehen mir ...“ oder „Das geht mir am ... “

Nein, das soll jetzt keine Wortklauberei werden. Wer kennt nicht Situationen, in denen etwas gesagt wird, was später bedauert wird. Was dieser Fall aber zeigt? Dass abfällige Äußerungen von Frauen anders bewertet werden als jene von Männern. Welchen Aufschrei würde es nach dem Tiroler Luder-Sager geben, wenn ein Abgeordneter das Gleiche wie Krisper gesagt hätte? Und diese Richterin darauf das Handtuch wirft.

Wie meinte die Klubobfrau der Grünen nach dem Luder-Sager des Tiroler Landesrates? Österreich hätte ein Problem mit strukturellem Sexismus. Österreich dürfte aber auch ein Problem im Umgang der Abgeordneten haben. Nicht nur die Neos-Abgeordnete sollte wissen: Eine parlamentarische Diskussionskultur mit O-Beleidigungen trägt auch zu jenen verbalen Grenzüberschreitungen bei, die im Netz alle bekämpfen wollen.

Die Grüne-Klubobfrau hatte aber auch recht, als sie die Versuche des Landesrates, den Luder-Sager zu relativieren, als erbärmlich bezeichnete. Vielleicht rät sie ja jetzt der Neos-Abgeordneten, sich zu entschuldigen und zu betonen, dass sie den O-Sager bedauere.

Letzteres würde der Neos-Frau auch jeder glauben.