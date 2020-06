Facebook

Mein allererster Schulaufsatz trug folgenden Titel: „Meine Mama ist eine Mörderin“. Angeblich ist das Heft mit dem Text, in dem ich akribisch beschreibe, wie das Leben der Nacktschnecken endete, in einer der Schachteln in der Garage zwischengeparkt. Wann dieser Aufsatz verfasst oder wie er benotet wurde – darüber herrschen Lücken im Familiengedächtnis. Ich erinnere mich noch an die eher intensive Gesichtsfarbe der Hauptfigur, als sie die Sätze studierte und an das anschließende Gespräch mit der dringenden Aufforderung, dass nicht alles, was zu Hause

passiere, für die Öffentlichkeit gedacht sei. Ha!