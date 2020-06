Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) dpa (A3551 Oliver Krato)

Im Moment dreht die Erregungsspirale auf höchster Flamme am Spieß: Fleischgigant Tönnies beschäftigt im größten Schlachtereibetrieb Deutschlands etwa 6500 (!) Menschen aus 87 Nationen. Jetzt griff dort Corona um sich – so sehr, dass ein regionaler Lockdown wie im März verordnet wurde. Von einigen der Beschäftigten hatte das Unternehmen zunächst nicht einmal Adressen parat. Auch wenn man die Themenbereiche Pandemie und Massenfleischproduktion trennen sollte: Der Appetit darf einem so oder so vergehen.