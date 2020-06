Facebook

Das Thema litt in den letzten Monaten unter einem spürbaren Aufmerksamkeitsschwund – zweifellos geschuldet der Pandemie, die den Planeten in Beschlag nahm: das Klima und sein Schutz. Heute beginnt die Eintragungswoche dafür – Herr und Frau Österreicher können das Klimavolksbegehren mit einer Unterschrift im Amt oder per Handysignatur bzw. (auslaufender) Bürgerkarte unterstützen. Will man Parallelen zwischen Klima und Corona ziehen, dann wäre es am ehesten diese: Betroffen ist davon jeder, es geht um globale Zusammenhänge. Ein Rückzug in imaginäre Elfenbeintürme wird da wie dort nicht weiterhelfen.



Das koalitionäre Versprechen einer jährlichen Klimaschutz-Milliarde bis 2022 liegt am Tisch und dürfte mit den Grünen in der Regierung vermutlich auch umgesetzt werden: für die Sanierung von Gebäuden, Investitionen in erneuerbare Energien und den öffentlichen Verkehr – erfreuliche und unabdingbare Ansätze. Nun geht es aber darum, dass das Volk den Finger am Druckregler lässt und möglichst ehrgeizige Klimaziele einmahnt. Eben damit einhergehen zukunftsfähige Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung. Die Coronakrise zeigt, wie wichtig konkret gesetzte Maßnahmen sind. Das Virus kollektiver Wurschtigkeit und "Was kann ich alleine ausrichten?"-Dünkel führen zum brandgefährlichen Tunnelwandblick. Doch: kein großer Wandel ohne beharrlichen Beitrag jedes Einzelnen. So einfach und so schwierig ist die Sache.



Wer von Klimaschutz und Respekt gegenüber der natürlichen Schöpfung spricht, muss auch Tierschutz thematisieren: Dafür kann man ebenfalls noch bis zum 29. Juni unterschreiben. Der Forderungskatalog des Tierschutzvolksbegehrens ist zweifellos überaus ambitioniert, aber nicht unrealistisch. Besonderes Augenmerk liegt auf mehr Transparenz bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln, auf einer Stärkung der heimischen Landwirtschaft und nicht zuletzt auf dem Kampf gegen das Elend von Lebendtiertransporten: Diese rollen nach wie vor zuhauf über unsere Straßen. Regionale, maßvolle und gewissenhafte Tierhaltung und Fleischproduktion: Weitete uns nicht gerade die Coronakrise den Blick dafür, Konsumentscheidungen bewusster zu treffen und Billigware zweifelhaften Ursprungs eine Absage zu erteilen? Mit einer Unterschrift kann das traditionell haustiervernarrte Österreich seine Zuneigung auf Nutztiere (sind sie denn nichts wert?) ausdehnen.



Eine wertvolle Woche des Volksbegehrens also, wie sie Menschen in vielen anderen Staaten so nicht haben. Ein Werkzeug, das uns Bürgern direkte Mitsprache gibt: Etwas, das von uns – mitunter völlig zu Recht in Richtung Obrigkeit Wetternden – so häufig vermisst wird. Jetzt ist die Gelegenheit, Themen in das Parlament zu boxen. Ein wenig von jener Zeit, die etwa auch zielloses Wischen am Handy Tag für Tag in Anspruch nimmt, könnte doch genau dafür aufgewendet werden. Um Unterschriften zu setzen anstatt nur zustimmend zu nicken. Ja, der Bürger ist doch mehr als bloß Gebotsadressat.